«Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой

Театр "Современник" убрал из репертуара последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. Об этом журналистам сообщила сама актриса.

Фото: kinopoisk.ru kinopoisk.ru

По ее словам, речь идет о постановке "Игра в джин", сообщает РБК.

Лия Ахеджакова - народная артистка Российской Федерации, это звание было присвоено ей в 1994 году. В театре "Современник" актриса работает с 1977 года.