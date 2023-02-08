«Современник» убрал из репертуара последний спектакль с участием Ахеджаковой

Театр "Современник" убрал из репертуара последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой. Об этом журналистам сообщила сама актриса.
По ее словам, речь идет о постановке "Игра в джин", сообщает РБК.
Лия Ахеджакова - народная артистка Российской Федерации, это звание было присвоено ей в 1994 году. В театре "Современник" актриса работает с 1977 года.
Спектакль "Игра в джин" был впервые представлен публике в декабре 2013 года. Вместе с Ахеджаковой в нем играл Валентин Гафт, которого после его смерти сменил Василий Бочкарев. Эта постановка является одной из последних режиссерских работ Галины Волчек.