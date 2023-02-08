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35 минут назад

Названы города, в которых выявлено больше всего случаев заражения COVID-19

News.ru

На пятой неделе 2023 года выявлено 60 тысяч случаев заражения COVID-19, из которых 41% обнаружены в Петербурге, Москве и Московской области, сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, последний месяц в России поступательно растет число выявляемых случаев коронавирусной инфекции. Недельные показатели заболеваемости обогнали предыдущую эпидемиологическую сводку на 33%.

Названы города, в которых выявлено больше всего случаев заражения COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19. На пятой неделе 2023 года в стране выявлено более 60 тысяч случаев заболевания, что на 33% больше, чем на четвертой неделе. При этом почти 41% всех случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область, — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что симптомы распространенного на сегодняшний день штамма COVID-19 стандартные: высокая температура, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, боли в мышцах. При этом болезнь отличается высокой заразностью, но чаще всего протекает в легкой форме. Поэтому введение каких-либо дополнительных противоэпидемических мер не требуется.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за минувшую неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%. Среди ОРВИ преобладают вирусы гриппа, в структуре которых более 65% выявленных случаев приходятся на вирусы гриппа группы B, а также негриппозные вирусы, поражающие легкие и носоглотку. Из коронавирусных штаммов преобладающим остается «омикрон».

К марту заболеваемость ОРВИ в России спадет, заявлял врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Он пояснил, что морозная погода пресекает уличные заражения, из-за чего ситуация в дальнейшем будет складываться благоприятно. По его словам, рост заболеваемости ОРВИ на 11% за неделю некритичен, потому что вызван возвращением детей в школу и детсады после каникул.

Общество,Владислав Жемчугов,Роспотребнадзор,
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