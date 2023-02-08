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1 час назад

Концерты Дениса Мацуева отменили в Италии

Газета.Ruиещё 1

Организаторы международного фестиваля Pianistico отменили концерты российского пианиста Дениса Мацуева в Бергамо и Брешиа (Италия). Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Отмена последовала за протестами. СМИ сообщали, что активисты из организации Arts Against Aggression обратились к мэрам городов с требованием отменить концерты.

Венский центр классической музыки Konzerthaus отменил концерт Дениса Мацуева

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник обращался к главам итальянских городов с аналогичной просьбой. В ответ мэры Брешиа и Бергамо попросили руководство фестиваля отменить концерты «из сострадания к украинскому народу».

Активисты также добиваются отмены выступления российской оперной певицы Анны Нетребко в театре Петрарки в Ареццо, запланированного на 17 февраля.

Ранее концерт Мацуева отменили в Вене.

Общество,Видео,Анна Нетребко,Денис Мацуев,
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