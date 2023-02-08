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37 минут назад

Названо количество отказавшихся от гражданства России в 2022 году

Мария Иванова

В МИД России рассказали, что в 2022 году от гражданства РФ отказались 4306 человек. Об этом сообщает РБК.

МИД назвал число отказавшихся от российского гражданства за 2022 год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие данные МИД предоставили диппредставительства и консульские учреждения России за рубежом.

Количество отказавшихся от гражданства РФ стало самым большим за последние три года: в 2020 году от российских паспортов отказались 3877 человек, в 2021-м - 4055 человек. При этом в 2019-м отказавшихся было даже больше - 4356.

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В МИД это связали с тем, что в 2020-2021 годах прием посетителей в диппредставительствах РФ был ограничен из-за санитарно-эпидемиологических требований.

В МВД сообщили, что на территории России от гражданства отказались 40 человек.

В 2022 году количество получивших российские паспорта снизилось на 6,4 процента и составило чуть более 691 тысячи человек. В основном это были граждане Украины, за ними следуют граждане Таджикистана, за ними - Армении, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана.

Общество,МИД России,
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