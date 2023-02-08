В ГД призвали освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от платы за проезд по трассам

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части освобождения легковых автомобилей ветеранов и инвалидов боевых действий от взимания платы при пользовании платными трассами», — говорится в обращении.