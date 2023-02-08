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15 минут назад

В ГД призвали освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от платы за проезд по трассам

RT на русскомиещё 5

Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать бесплатным проезд по платным трассам для ветеранов и инвалидов боевых действий. Копия обращения на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В ГД призвали освободить ветеранов и инвалидов боевых действий от платы за проезд по трассам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении парламентарий отметил, что ветераны и инвалиды боевых действий — это категории граждан, которые, рискуя жизнью, проявили личное мужество с целью защиты интересов российского государства и общества.

Сегодня они имеют многочисленные меры поддержки, в том числе льготные условия при поездках на общественном, железнодорожном транспорте. В то же время, совершая поездку на личном транспортном средстве по платным трассам, данные категории граждан не имеют никаких льгот, отметил законодатель.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в ст. 41 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части освобождения легковых автомобилей ветеранов и инвалидов боевых действий от взимания платы при пользовании платными трассами», — говорится в обращении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО.

Общество,Василий Власов,Виталий Савельев,Владимир Путин,Минтранс РФ,Госдума,
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