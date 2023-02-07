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6 минут назад

В России резко вырос спрос на накладные части тела

Ura.Ru

В России продажи накладных бедер с декабря по январь на Wildberries выросли на 109%, а на накладные груди с апреля по январь на 255% (согласно данным аналитического сервиса маркетплейсов Moneyplace). На Ozon спрос поднялся на 975%. Связано это с увеличением стоимости пластической хирургии, рассказали URA.RU коммерческий директор TexTerra Юлия Блынская и главный редактор отдела контент-маркетинга Росса Бланк.

В России резко вырос спрос на накладные части тела
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Люди хотят соответствовать неким образам, которые они видят красивыми. Долгое время таким идеалом считались женщины с выдающимися формами, после еще и с упругими. В 2022-м году тренд на накладную попу и грудь усилился. Причем, значительнее на вторую позицию. Продажи накладной груди на Wildberries выросли с апреля по январь на 255%, на Ozon на 975%. На накладные бедра на Wildberries с декабря по конец января на 109%», — объяснила Юлия Блынская.

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По словам собеседника агентства, появлению данного тренда способствовал рост цен на услуги пластической хирургии.

«Полагаю, здесь повлияла ситуация на рынке с имплантами, так как все они импортного производства. Накладные же грудь и попа в данном случае выступают взаимозаменяемыми товарами. Поэтому вполне логично, что при увлечении цен на импланты, спрос на них снизился, а на более дешевые аналоги вырос», — отметила Блынская.

Росса Бланк добавила, что немаловажную роль в высоком спросе таких бьюти-примочек играет их безопасность для здоровья.

«Глютеопластика, операция по изменению формы и размера ягодиц, в Москве обойдется в 150 и более тысяч рублей, а накладка — в две тысячи. Плюс, она безопасна для здоровья. Судя по статистике, спрос на такие товары, накладные грудь и бедра, растет ближе к зиме. Вероятно потому, что в это время года скрыть накладки гораздо легче, чем летом. Если смотреть на тренд в долгосрочной перспективе, то интерес в целом растет от года к году. Я связываю это с развитием соответствующих трендов в соцсетях. Блогеры стали чаще обозревать подобные бьюти-примочки, и аудитория наконец-то узнала о существовании накладок», — подчеркнула она.

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