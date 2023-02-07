В России резко вырос спрос на накладные части тела

«Глютеопластика, операция по изменению формы и размера ягодиц, в Москве обойдется в 150 и более тысяч рублей, а накладка — в две тысячи. Плюс, она безопасна для здоровья. Судя по статистике, спрос на такие товары, накладные грудь и бедра, растет ближе к зиме. Вероятно потому, что в это время года скрыть накладки гораздо легче, чем летом. Если смотреть на тренд в долгосрочной перспективе, то интерес в целом растет от года к году. Я связываю это с развитием соответствующих трендов в соцсетях. Блогеры стали чаще обозревать подобные бьюти-примочки, и аудитория наконец-то узнала о существовании накладок», — подчеркнула она.