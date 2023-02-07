Названо самое безопасное место в самолете

Самым безопасным местом в самолете при его крушении является среднее кресло последнего ряда. Об этом The Conversation сообщил глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри.
Свои слова он подкрепил соответствующим исследованием авиационных происшествий за 35 лет, которое провел Time. Друри отметил, что пассажиры редко бронируют средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными. Уровень смертности на них составляет 28% против 44% на любых других местах в самолете.
«Это логически тоже имеет смысл. Сидя рядом с выходом, вы всегда сможете быстрее покинуть самолет в случае чрезвычайной ситуации. Если же вы находитесь ближе к носу, вы можете пострадать раньше», — сказал Друри.
Также, по его словам, это связано с тем, что топливо содержится в крыльях самолета. Соответственно, при крушении места посередине пострадают первыми. При этом сидения по центру от прохода будут безопаснее, чем у окна, поскольку пассажиры по краям станут буфером для сидящих в центре.