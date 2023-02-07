Названо самое безопасное место в самолете

Самым безопасным местом в самолете при его крушении является среднее кресло последнего ряда. Об этом The Conversation сообщил глава отдела авиации CQUniversity Australia Дуг Друри.

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Свои слова он подкрепил соответствующим исследованием авиационных происшествий за 35 лет, которое провел Time. Друри отметил, что пассажиры редко бронируют средние места в последнем ряду, однако именно они являются самыми безопасными. Уровень смертности на них составляет 28% против 44% на любых других местах в самолете.

«Это логически тоже имеет смысл. Сидя рядом с выходом, вы всегда сможете быстрее покинуть самолет в случае чрезвычайной ситуации. Если же вы находитесь ближе к носу, вы можете пострадать раньше», — сказал Друри.