Отец Алисы Тепляковой устроил скандал в детском саду

«Все были категорически против того, чтобы кто-то приходил в группу и какие бы то ни было исследования проводили на детях. Ладно бы еще девочка одна пришла – он же (Евгений) придет вместе с ней. Никто не хотел его оставлять с пятилетками. Да и вообще, как можно вот просто так взять и прийти?», – рассказала одна из мам.