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48 минут назад

Отец Алисы Тепляковой устроил скандал в детском саду из-за отказа провести практику для дочери

Елена Прошина

Отец 10-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений устроил скандал в московском детском саду. Причиной его недовольства стало то, что администрация учреждения отказалась допустить его дочь до студенческой практики. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отец Алисы Тепляковой устроил скандал в детском саду
Фото: соцсетисоцсети

Сообщается, что Алиса, будучи студенткой II курса психологического факультета МПГУ, планировала устроить учебную практику в детском саду при школе 538. Однако родители числящихся в учреждении детей выступили резко против этой инициативы.

«Все были категорически против того, чтобы кто-то приходил в группу и какие бы то ни было исследования проводили на детях. Ладно бы еще девочка одна пришла – он же (Евгений) придет вместе с ней. Никто не хотел его оставлять с пятилетками. Да и вообще, как можно вот просто так взять и прийти?», – рассказала одна из мам.

Как утверждают другие свидетели, услышав отказ, Евгений устроил скандал, грозил администрации детского сада жалобами и даже вызвал полицию. Департамент образования и науки Москвы, как и сам Евгений Тепляков, комментировать ситуацию отказались.

Родители десятилетней Алисы Тепляковой пожаловались на современную молодежь

Ранее в семье Тепляковых рассказали об эксперименте Алисы над своими младшими братьями.

Общество,Алиса Теплякова,Евгений Тепляков,
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