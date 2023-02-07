Отец Алисы Тепляковой устроил скандал в детском саду

Отец 10-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений устроил скандал в московском детском саду. Причиной его недовольства стало то, что администрация учреждения отказалась допустить его дочь до студенческой практики. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сообщается, что Алиса, будучи студенткой II курса психологического факультета МПГУ, планировала устроить учебную практику в детском саду при школе 538. Однако родители числящихся в учреждении детей выступили резко против этой инициативы.
«Все были категорически против того, чтобы кто-то приходил в группу и какие бы то ни было исследования проводили на детях. Ладно бы еще девочка одна пришла – он же (Евгений) придет вместе с ней. Никто не хотел его оставлять с пятилетками. Да и вообще, как можно вот просто так взять и прийти?», – рассказала одна из мам.
Как утверждают другие свидетели, услышав отказ, Евгений устроил скандал, грозил администрации детского сада жалобами и даже вызвал полицию. Департамент образования и науки Москвы, как и сам Евгений Тепляков, комментировать ситуацию отказались.
Ранее в семье Тепляковых рассказали об эксперименте Алисы над своими младшими братьями.