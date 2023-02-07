О выписке из больницы известного ученого, телеведущего и путешественника Николая Дроздова стало известно телеканалу «360».

«Всю боль устранили. Все заросли трещины и переломы — можно ехать домой», — рассказал Дроздов.

Дочь 85-летнего зоолога подтвердила факт выписки и отметила, что родственники будут помогать ему в реабилитации после травмы.

«Будем работать в этом направлении», — процитировал ее «360».

По данным телеканала, самочувствие у Дроздова пока слабое, но он не теряет позитивного настроя.