Россиян предостерегли от поездок в некоторые регионы Турции

Минэкономразвития РФ призвало россиян не посещать сейсмоопасные регионы Турции из-за угрозы землетрясений. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В министерстве посоветовали воздержаться от поездок в центральную и южную части страны. В частности, в провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и регион Газиантеп.

Если российским организованным туристам потребуется помощь, они могут позвонить на горячую линию Ассоциации «Турпомощь» по номеру +7 (499) 678-12-03.

Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обратиться в департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.