В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
44 минуты назад

Сальдо заявил, что военные ВСУ чувствуют близость освобождения Херсона Россией

RT на русскомиещё 3

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил, что военные Вооружённых сил Украины чувствуют близость освобождения Херсона Россией.

Сальдо: ВСУ уже чувствуют час освобождения Херсона Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Сальдо, «теперь близок час освобождения Херсона».

Он выразил уверенность, что украинские «оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что ещё орудуют, — они уже знают это, они уже это чувствуют».

Кроме того, врио губернатора Херсонской области заявил, что военные ВСУ делают всё, чтобы «выйти из города», а также «размародёрить его», передаёт РИА Новости.

Также Сальдо заявил, что украинские власти вывозят ценности из Литературного музея Херсона.

До этого врио главы региона сообщал, что украинские власти в подконтрольном им в настоящее время городе Херсоне вручают повестки жителям под дулом автоматов.

Общество,Владимир Сальдо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители