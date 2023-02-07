Сальдо: ВСУ уже чувствуют час освобождения Херсона Россией

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил, что военные Вооружённых сил Украины чувствуют близость освобождения Херсона Россией.

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По словам Сальдо, «теперь близок час освобождения Херсона».

Он выразил уверенность, что украинские «оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что ещё орудуют, — они уже знают это, они уже это чувствуют».

Кроме того, врио губернатора Херсонской области заявил, что военные ВСУ делают всё, чтобы «выйти из города», а также «размародёрить его», передаёт РИА Новости.

Также Сальдо заявил, что украинские власти вывозят ценности из Литературного музея Херсона.