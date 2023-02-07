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1 час назад

Вирусолог предрек появление в России тропических болезней

Lenta.ru

Учитывая серьезные климатические изменения, тропические заболевания могут придвинуться поближе к России, а некоторые даже поселиться у нас, считает руководитель лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Вирусолог предрек появление в России тропических болезней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности это могут быть заболевания, передающиеся насекомыми, рассказал вирусолог. С его слов, они приобрели свойства достаточно интенсивно переселяться с учетом крупного объема перевозок по морям.

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Так, насекомые, в первую очередь комары, могут жить в остаточной воде, которая находится в контейнерах.

«Раньше из-за длительности пути и из-за того, что серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю, и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт», — высказался Чепурнов.

Ранее главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев предупредил о том, что в регионе выявлено два случая лихорадки Денге. Обе заболевшие местные жительницы недавно вернулись из Таиланда.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с «Лентой.ру» оценил вероятность вспышки на фоне выявления заболевания в российской регионе.

Общество,Александр Чепурнов,
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