Вирусолог предрек появление в России тропических болезней

«Раньше из-за длительности пути и из-за того, что серьезные отличия в климате, все это погибало. Теперь, к сожалению, поскольку и сама поездка подчас занимает несколько дней, неделю, и из-за того, что изменился климат, наблюдается продвижение ряда видов комаров с южных направлений в более северные широты. Это уже ботанический факт», — высказался Чепурнов.