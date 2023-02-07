В Благовещенске пройдет фестиваль дальневосточного аиста

Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) объявил наступивший год Годом живого Амура, самым ярким его мероприятием станет фестиваль дальневосточного аиста в Благовещенске, сообщила журналистам руководитель отдела по сохранению пресноводных экосистем WWF Анна Сердюк.

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"Самым красивым мероприятием Года живого Амура станет фестиваль дальневосточного аиста в апреле этого года в Благовещенске. Мы очень хотим, чтобы у Амурской области тоже появился красивый традиционный праздник, [такой], как есть у Приморского края. И мы надеемся, что через этот праздник у нас получится привлечь внимание, в первую очередь, молодого поколения к проблемам охранения дальневосточного аиста как индикатора благополучия пресноводных систем, а в будущем и сохранения всех пресноводных экосистем в бассейне Амура", - сказала Сердюк.

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Она отметила, что праздник соберет не только любителей птиц, но и людей, которые хотят узнать о дальневосточном аисте. "Само мероприятие будет трансграничным, потому что с другой стороны от Благовещенска, который находится на Амуре, [где птиц будут встречать], коллеги из Китая будут провожать к нам дальневосточных аистов. <…> Будет шествие, что-то похожее [проходит] на Дне тигра в Приморском крае, пройдут выставки и другие праздничные мероприятия", - сказала Сердюк.

Она отметила, что Амурская область является самым "аистиным" регионом Дальнего Востока, около половины гнезд дальневосточных аистов находятся в этом регионе. Также аисты обитают в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Приморье.

Директор Амурского филиала WWF Петр Осипов отметил, что год является знаковым для фонда, потому что принята стратегия по сохранению биоразнообразия на ближайшие пять лет. Работа по сохранению пресноводных экосистем теперь стала отдельным направлением.

Пресноводные экосистемы

Сердюк отметила, что пресноводные экосистемы остаются самыми уязвимыми, поэтому им будет уделено много внимания в рамках мероприятий Года живого Амура.

"Мы продолжим наши традиционные направления в работе, в первую очередь, это проектирование и создание новых особо охраняемых природных территорий и охранных зон федеральных охраняемых природных территорий. Мы надеемся, что в этом году будет завершен перевод заказника Ганукан - пресноводного заказника - на федеральный уровень. Очень благодарны правительству Амурской области за поддержку <…> создания небольшого заказника [в нижнем и среднем течении реки] Алим", - рассказала Сердюк.

Она пояснила, что территория будущего заказника составляет около 20 км, он расположен недалеко от центра Приамурья. "Эта территория с самой близкой к городу гнездовой группировкой журавлей и аистов на самом деле уникальная пресноводная экосистема, которую важно было сохранить. Рядом с границей этого заказника проходит новая автодорога в Китай. <…> Амурская область поддержала в качестве компенсационных мер создание этого заказника", - добавила Сердюк.

По ее словам, новый заказник, который планируется открыть в этом году, позволит реализовать проект по развитию туристической инфраструктуры. Проект будет реализован вместе с активными местными жителями, которые уже помогают и планируют стать членами добровольной противопожарной бригады. "В этом году мы им поможем неким стартовым потенциалом и создадим для них небольшую инфраструктуру, в частности, смотровые площадки. В будущем они готовы сами привлекать средства на развитие экологического туризма на этой территории", - добавила Сердюк, уточнив, что первая смотровая площадка будет открыта во время фестиваля.

Индикаторы благополучия

Сердюк разъяснила, что дальневосточные аисты являются индикаторами благополучия пресноводных экосистем. Масштаб популяции, наблюдение за миграционными маршрутами и изменения в привычном поведении птиц обращают внимание экологов на изменения, которые происходят в дальневосточных пресноводных экосистемах.

"В этом году мы начнем проектирование зон с особыми условиями использования территорий в пресноводных экосистемах и созданию рыбохозяйственных заповедных зон для сохранения пресноводных систем и их обитателей. Традиционными останутся [мероприятия по] сохранению наших фланговых видов, и одним из таких видов является дальневосточный аист. <…> Мероприятия для его сохранения также мы будем в этом году поддерживать, <…> мы продолжим работу по защите гнезд дальневосточного аиста от пожаров и проведение противопожарной обработки деревьев с гнездами. Также продолжим работу по сохранению экосистем, где живут аисты и журавли и сохранению их кормовой базы", - сказала Сердюк.