В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей

По мнению парламентария, учителям, которые сопровождают детей в музеи, театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет, добавил Чернышов.