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1 час назад

В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей

Авторадиоиещё 1

Вице-спикер ГД Борис Чернышов предложил Минкультуры ввести «Пушкинскую карту» для учителей, письмо с таким предложением он отправил министру Ольге Любимовой, передает РИА Новости.

В Госдуме предложили ввести "Пушкинскую карту" для учителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению парламентария, учителям, которые сопровождают детей в музеи, театры или другие учреждения культуры, нужно обеспечить бесплатный вход туда. Преподаватель не должен во время экскурсии с классом ожидать школьников на улице или же приобретать билет за свой счет, добавил Чернышов.

Проект «Пушкинская карта» зарекомендовал себя как эффективная программа культурного просвещения молодых людей от 14 до 22 лет.

Общество,Борис Чернышов,Ольга Любимова,Госдума,
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