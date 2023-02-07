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14 минут назад

DW: театр фестиваля в ФРГ ответил на отказ украинских музыкантов выступать с Нетребко

Газета.Ru

Артисты с Украины отказываются выступать на Международном майском фестивале в Висбадене в Германии из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко, сообщает Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) . Руководство театра не согласилось с позицией артистов.

Театр фестиваля в ФРГ ответил на отказ украинцев выступать с Нетребко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, организаторы мероприятия полагают, что музыканты с Украины отказались от участия в фестивале, ссылаясь на нежелание выступать на одной сцене с российской певицей, которая не высказывалась в поддержку Киева, из-за давления политиков.

В руководстве Гессенского государственного театра заявили, что в свободной стране ставить вопрос подобным образом неприемлемо.

«Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций», — говорится в заявлении театра.

Там добавили, что Международный майский фестиваль в Висбадене является международным и он выбирает одну-единственную культуру — ту, которая должна всех объединить.

Международный майский фестиваль должен состояться в Гессенском государственном театре в Висбадене, столице федеральной земли Гессен, с 30 апреля по 31 мая.

В январе сообщалось, что украинцам запретили выступать с Нетребко на фестивале в Висбадене.

Общество,Анна Нетребко,
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