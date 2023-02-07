Эксперт дала рекомендации по подготовке школьников к ЕГЭ

Многие ученики боятся не сдать ЕГЭ, нервничают из-за этого непростого испытания. Вместе с академическим директором онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасией Екушевской Федеральное агентство новостей составило список рекомендаций, которые помогут родителям практически и психологически поддержать ребенка при подготовке к Единому экзамену.

Фото: АГН "Москва" АГН "Москва"

Эксперт рассказала, что за внимание выпускника постоянно происходит борьба: что-то новое и интересное появилось в интернете, вышел новый сезон любимого сериала, друзья позвали в чаты соцсетей. «В период подготовки к экзамену особенно важно сфокусироваться на желаемом результате и научиться приоритизировать свои дела в течение дня», — сказала она.

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Поэтому специалист советует ставить цели, при этом выполняя несколько условий. Первое – цель должен придумать ребенок, а не родитель, чтобы достигать ее без ссор и с высокой мотивацией. Второе – ребенок действительно должен хотеть достичь цели, поэтому надо связать ее с желаниями и планами на будущее. И третье – цель должна быть конкретной, подходящей ребенку и имеющей ограниченный срок для ее достижения. К примеру, «сдать ЕГЭ по математике» – это размытая цель. Конкретная цель: «через 2 месяца решить пробник ЕГЭ по математике на 90 баллов и справиться со всеми заданиями второй части».

Затем следует написать план действий и контролировать прогресс. План – это карта, маршрут, без него не достигнуть цели. По мнению специалиста, чтобы достигнуть высоких результатов в сдаче ЕГЭ, необходимо выявить проблемные темы по предмету и прописать, что нужно, чтобы повысить уровень знаний. Эксперт советует занести темы в план подготовки, а затем вычеркивать их, когда будет достигнуто 100% понимания.

Также можно написать шпаргалки. Специалист полагает, что шпаргалка в кармане является эффективной психологической поддержкой. Даже наличие подобной памятки психологически придает сил. И особенно важно писать шпаргалку от руки, так как это поможет запомнить информацию.

ЕГЭ – не самый легкий формат тестирования, даже хорошее знание предмета само по себе еще не гарантирует высокий балл. Анастасия Екушевская рекомендует привыкнуть к логике теста, прорешивая множество пробных тестовых заданий, чтобы набить руку.