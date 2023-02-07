Эксперт дала рекомендации по подготовке школьников к ЕГЭ

Многие ученики боятся не сдать ЕГЭ, нервничают из-за этого непростого испытания. Вместе с академическим директором онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасией Екушевской Федеральное агентство новостей составило список рекомендаций, которые помогут родителям практически и психологически поддержать ребенка при подготовке к Единому экзамену.
Эксперт рассказала, что за внимание выпускника постоянно происходит борьба: что-то новое и интересное появилось в интернете, вышел новый сезон любимого сериала, друзья позвали в чаты соцсетей. «В период подготовки к экзамену особенно важно сфокусироваться на желаемом результате и научиться приоритизировать свои дела в течение дня», — сказала она.
Поэтому специалист советует ставить цели, при этом выполняя несколько условий. Первое – цель должен придумать ребенок, а не родитель, чтобы достигать ее без ссор и с высокой мотивацией. Второе – ребенок действительно должен хотеть достичь цели, поэтому надо связать ее с желаниями и планами на будущее. И третье – цель должна быть конкретной, подходящей ребенку и имеющей ограниченный срок для ее достижения. К примеру, «сдать ЕГЭ по математике» – это размытая цель. Конкретная цель: «через 2 месяца решить пробник ЕГЭ по математике на 90 баллов и справиться со всеми заданиями второй части».
Затем следует написать план действий и контролировать прогресс. План – это карта, маршрут, без него не достигнуть цели. По мнению специалиста, чтобы достигнуть высоких результатов в сдаче ЕГЭ, необходимо выявить проблемные темы по предмету и прописать, что нужно, чтобы повысить уровень знаний. Эксперт советует занести темы в план подготовки, а затем вычеркивать их, когда будет достигнуто 100% понимания.
Также можно написать шпаргалки. Специалист полагает, что шпаргалка в кармане является эффективной психологической поддержкой. Даже наличие подобной памятки психологически придает сил. И особенно важно писать шпаргалку от руки, так как это поможет запомнить информацию.
ЕГЭ – не самый легкий формат тестирования, даже хорошее знание предмета само по себе еще не гарантирует высокий балл. Анастасия Екушевская рекомендует привыкнуть к логике теста, прорешивая множество пробных тестовых заданий, чтобы набить руку.
Но следует помнить, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается. Специалист не рекомендует сосредотачивать всю жизнь ребенка лишь около экзамена. Переключение внимания на физическое развитие, спорт и отдых поможет сберечь здоровье, концентрацию и психологическую устойчивость.