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40 минут назад

Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной службы

Илья Родин

В обновленный перечень видов работ, профессий, должностей, которые могут выбрать проходящие альтернативную службу граждане, вошли пекарь, дорожный рабочий, дояр. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В России обновили перечень профессий для альтернативной службы
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве пояснили, что в настоящее время перечень включает 150 профессий и 785 предприятий из различных сфер экономики.

В список вошли такие профессии, как животновод, дояр, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, пекарь. Кроме того, появилась возможность пройти альтернативную службу в качестве рыбака прибрежного лова, слесаря, стропальщика, токаря, химика, хореографа, зубного техника.

Вместе с тем, из списка были исключены гардеробщик, курьер, агрохимик, микробиолог, экспедитор и еще ряд должностей и профессий.

Общество,Минтруд России,
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