В России обновили перечень профессий для альтернативной службы

В обновленный перечень видов работ, профессий, должностей, которые могут выбрать проходящие альтернативную службу граждане, вошли пекарь, дорожный рабочий, дояр. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Фото: ТАСС ТАСС

В ведомстве пояснили, что в настоящее время перечень включает 150 профессий и 785 предприятий из различных сфер экономики.

В список вошли такие профессии, как животновод, дояр, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, пекарь. Кроме того, появилась возможность пройти альтернативную службу в качестве рыбака прибрежного лова, слесаря, стропальщика, токаря, химика, хореографа, зубного техника.