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1 час назад

Сейсмолог назвал регионы России, которым грозят землетрясения

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Есть несколько территорий России, которые являются сейсмоопасными. Об этом рассказал сейсмолог Александр Гуляев корреспонденту «ФедералПресс» после масштабных землетрясений в Турции.

Названы регионы России, которым грозят землетрясения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Самым опасным сейсмическим регионом является район Байкала. Там могут быть сильные подземные толчки. Высокая угроза ударов в горных районах: Саяны, Кавказ и Урал, все предгорья», – уточнил Гуляев.

По его словам, также землетрясения возможны на Дальнем Востоке, особенно на побережье. А вот центральная часть России обычно считается сейсмонейтральным регионом. Здесь если и есть подземные толчки, то они очень редки и не ощущаются. Однако Гуляев уточнил, что практически все регионы не являются опасными. Поэтому повторения такой трагедии, как в Турции, не нужно бояться.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что известно к этому часу о масштабных землетрясениях в Турции. Подробнее можно прочитать тут.

Общество,Александр Гуляев,
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