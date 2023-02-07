Названы регионы России, которым грозят землетрясения

По его словам, также землетрясения возможны на Дальнем Востоке, особенно на побережье. А вот центральная часть России обычно считается сейсмонейтральным регионом. Здесь если и есть подземные толчки, то они очень редки и не ощущаются. Однако Гуляев уточнил, что практически все регионы не являются опасными. Поэтому повторения такой трагедии, как в Турции, не нужно бояться.