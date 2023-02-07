Названы регионы России, которым грозят землетрясения

Есть несколько территорий России, которые являются сейсмоопасными. Об этом рассказал сейсмолог Александр Гуляев корреспонденту «ФедералПресс» после масштабных землетрясений в Турции.
«Самым опасным сейсмическим регионом является район Байкала. Там могут быть сильные подземные толчки. Высокая угроза ударов в горных районах: Саяны, Кавказ и Урал, все предгорья», – уточнил Гуляев.
По его словам, также землетрясения возможны на Дальнем Востоке, особенно на побережье. А вот центральная часть России обычно считается сейсмонейтральным регионом. Здесь если и есть подземные толчки, то они очень редки и не ощущаются. Однако Гуляев уточнил, что практически все регионы не являются опасными. Поэтому повторения такой трагедии, как в Турции, не нужно бояться.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что известно к этому часу о масштабных землетрясениях в Турции. Подробнее можно прочитать тут.