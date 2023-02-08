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54 минуты назад

Жителей нескольких регионов предупредили об аномальных морозах

Газета.Ruиещё 11

В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются аномальные холода с температурой ниже нормы на семь градусов. Речь идёт об Астраханской, Ростовской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Калмыкии, республиках Северного Кавказа, Хабаровском и Ставропольском краях. В период с 9 по 11 февраля на юге страны столбики термометров покажут минус 16–20. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Жителей нескольких регионов предупредили об аномальных морозах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это неблагоприятная и опасная ситуация. В Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии температура будет на 7–11 градусов ниже нормы с 9 по 11 февраля. Это значит, что в Астраханской и Ростовской областях прогнозируется до 16 градусов мороза, а в Калмыкии — до 20 градусов мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе в этот период температура тоже будет на 7–11 градусов ниже нормы, а в Дагестане — даже на 13 градусов ниже нормы», — рассказал ТАСС Вильфанд.

А в Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии температура опустится до минус 13 градусов, в Дагестане, Ставропольском крае — до 20 градусов мороза. Аномальные холода придут и в Сибирь с 9 по 11 февраля, с 8 по 10 февраля не присущий региону холод испытает Хабаровский край.

«В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температурный фон будет на 7–8 градусов ниже нормы, то есть минимальные значения температуры прогнозируются минус 30–32 градуса. В Хабаровском крае прогнозируются морозы до 43–46 градусов», — цитирует Вильфанда Life.ru.

Общество,Новости регионов,Поволжье,Роман Вильфанд,
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