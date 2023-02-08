Жителей нескольких регионов предупредили об аномальных морозах

«Это неблагоприятная и опасная ситуация. В Астраханской, Ростовской областях, Калмыкии температура будет на 7–11 градусов ниже нормы с 9 по 11 февраля. Это значит, что в Астраханской и Ростовской областях прогнозируется до 16 градусов мороза, а в Калмыкии — до 20 градусов мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе в этот период температура тоже будет на 7–11 градусов ниже нормы, а в Дагестане — даже на 13 градусов ниже нормы», — рассказал ТАСС Вильфанд.