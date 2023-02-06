В Турции могут находиться порядка 45 тыс. самостоятельных и организованных российских туристов. Об этом пишет АТОР на своем официальном сайте.

В ассоциации подчеркнули, что все российские туристы в настоящее время находятся вне зоны землетрясений.

Так, около 12-15 тыс. россиян находится на курортах Антальи, порядка 25-30 тыс. в Стамбуле, примерно сто туристов отдыхают на Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны.

Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная подчеркнула, что в Анталье и Стамбуле «нет разрушений, паники, нарушений в работе отелей и принимающих компаний, туристы продолжают свой отдых».

В АТОР уточнили, что туроператоры не сообщают об аннуляции забронированных туров.

В частности, в ANEX Tour и FUN&SUN заявили, что от клиентов не поступали запросы на досрочное прерывание отдыха. Кроме того, никто не отказался от поездок, запланированных на ближайшие недели.