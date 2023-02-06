В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

В Турции могут находиться до 45 тысяч российских туристов

Илья Родин

В Турции могут находиться порядка 45 тыс. самостоятельных и организованных российских туристов. Об этом пишет АТОР на своем официальном сайте.

В ассоциации подчеркнули, что все российские туристы в настоящее время находятся вне зоны землетрясений.

Так, около 12-15 тыс. россиян находится на курортах Антальи, порядка 25-30 тыс. в Стамбуле, примерно сто туристов отдыхают на Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны.

Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная подчеркнула, что в Анталье и Стамбуле «нет разрушений, паники, нарушений в работе отелей и принимающих компаний, туристы продолжают свой отдых».

Жители Грузии и Армении ощутили толчки

В АТОР уточнили, что туроператоры не сообщают об аннуляции забронированных туров.

В частности, в ANEX Tour и FUN&SUN заявили, что от клиентов не поступали запросы на досрочное прерывание отдыха. Кроме того, никто не отказался от поездок, запланированных на ближайшие недели.

Напомним, что в Турции и Сирии 6 февраля 2023 года произошло несколько сильных землетрясений. Общее количество жертв по предварительным данным составило около 1400 человек.

Общество,Видео,Анна Подгорная,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители