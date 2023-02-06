Михалков впервые после госпитализации появился на публике

Режиссер Никита Михалков появился на сцене впервые после госпитализации в январе. Артист участвовал в спектакле «12» в Театре сатиры, сообщает Пятый канал.

Фото: Агентство «Москва» | Александр Авилов Агентство «Москва» | Александр Авилов

Спектакль поставлен по мотивам фильма Михалкова. Сюжет повествует о присяжных, которые решают судьбу обвиняемого в убийстве отца юноши. В постановке заняты Владимир Долинский, Николай Бурляев, Сергей Степанченко и другие актеры.