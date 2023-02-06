Михалков впервые после госпитализации появился на публике

Режиссер Никита Михалков появился на сцене впервые после госпитализации в январе. Артист участвовал в спектакле «12» в Театре сатиры, сообщает Пятый канал.
Спектакль поставлен по мотивам фильма Михалкова. Сюжет повествует о присяжных, которые решают судьбу обвиняемого в убийстве отца юноши. В постановке заняты Владимир Долинский, Николай Бурляев, Сергей Степанченко и другие актеры.
Об экстренной госпитализации Михалкова стало известно 5 января. СМИ сообщили, что у 77-летнего режиссера диагностировали грипп, и он находится в состоянии средней тяжести. Вскоре Михалков из больницы поблагодарил поклонников, которые беспокоятся о нем.