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1 час назад

Режиссер Никита Михалков впервые после госпитализации появился на публике

Слово и Делоиещё 1

Режиссер Никита Михалков появился на сцене впервые после госпитализации в январе. Артист участвовал в спектакле «12» в Театре сатиры, сообщает Пятый канал.

Михалков впервые после госпитализации появился на публике
Фото: Агентство «Москва» | Александр АвиловАгентство «Москва» | Александр Авилов

Спектакль поставлен по мотивам фильма Михалкова. Сюжет повествует о присяжных, которые решают судьбу обвиняемого в убийстве отца юноши. В постановке заняты Владимир Долинский, Николай Бурляев, Сергей Степанченко и другие актеры.

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Об экстренной госпитализации Михалкова стало известно 5 января. СМИ сообщили, что у 77-летнего режиссера диагностировали грипп, и он находится в состоянии средней тяжести. Вскоре Михалков из больницы поблагодарил поклонников, которые беспокоятся о нем.

Общество,Владимир Долинский,Сергей Степанченко,Николай Бурляев,Никита Михалков,
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