Запрошедшие сутки вРоссии лабораторно подтверждено еще 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Обэтом сегодня, 7февраля, информирует федеральный оперативный штаб поборьбе сраспространением COVID-19. Сутками ранее встранефиксировали восемь тысяч заболевших.

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Общее число случаев инфекции сначала пандемии встране превысило 22 миллиона, выздоровели 21,39 миллиона человек. Задень измедучреждений выписали еще 8,4 тысячи пациентов, ногоспитализировали сэтим заболеванием 1,4 тысячи человек.