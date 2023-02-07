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46 минут назад

В РФ за сутки выявили еще 7,6 тысячи случаев COVID-19

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Запрошедшие сутки вРоссии лабораторно подтверждено еще 7,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Обэтом сегодня, 7февраля, информирует федеральный оперативный штаб поборьбе сраспространением COVID-19. Сутками ранее встранефиксировали восемь тысяч заболевших.

В РФ за сутки выявили еще 7,6 тысячи случаев COVID-19
Фото: 

Общее число случаев инфекции сначала пандемии встране превысило 22 миллиона, выздоровели 21,39 миллиона человек. Задень измедучреждений выписали еще 8,4 тысячи пациентов, ногоспитализировали сэтим заболеванием 1,4 тысячи человек.

Кроме того, оперштаб подтверждает еще 43 случая смерти россиян откоронавируса. ВСаратовской области, поданным чиновников, засутки никто отэтой инфекции неумер. Общее число признанных властями летальных исходов COVID-19 встране достигло 395365.

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