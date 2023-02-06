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42 минуты назад

СМИ: журналиста Сванидзе госпитализировали с пневмонией

Лера Букина

Журналист Николай Сванидзе госпитализирован. У него выявили пневмонию и отек легких, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник.

Сванидзе подключили к аппарату ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

67-летнего Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К настоящему моменту отек спал, уточняет «360».

Ранее стало известно о госпитализации актера Бориса Щербакова. Сообщалось, что его состояние здоровья резко ухудшилось, в этой связи ему потребовалась медицинская помощь.

Отмечалось, что актер жаловался на боль в груди. Он был помещен в реанимацию в кардиологическое отделение. Спектакли с его участием отменили.

Также ранее появилась информация о госпитализации телеведущего, ученого и путешественника Николая Дроздова. Сообщалось, что он упал на улице по пути на работу и сломал ребра. Он провел некоторое время в палате интенсивной терапии. Как уточнило позднее РИА Новости, состояние Дроздова улучшилось.

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