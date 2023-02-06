Сванидзе подключили к аппарату ИВЛ

Журналист Николай Сванидзе госпитализирован. У него выявили пневмонию и отек легких, сообщает телеканал «360» со ссылкой на осведомленный источник.

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67-летнего Сванидзе подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). К настоящему моменту отек спал, уточняет «360».

Ранее стало известно о госпитализации актера Бориса Щербакова. Сообщалось, что его состояние здоровья резко ухудшилось, в этой связи ему потребовалась медицинская помощь.

Отмечалось, что актер жаловался на боль в груди. Он был помещен в реанимацию в кардиологическое отделение. Спектакли с его участием отменили.