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1 час назад

Вячеслав Гришечкин попал в больницу с подозрением на инфаркт

Газета.Ru

Вячеслав Гришечкин в беседе с mk.ru сообщил, что попал в больницу. Медики заподозрили у актера инфаркт.

Актер Вячеслав Гришечкин госпитализирован
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Я, к сожалению, увлекся своей терапией – она не помогла мне. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице», — рассказал Гришечкин.

По словам артиста, он тяжело переживал расставание с продюсером Дианой Бичаровой.

Возлюбленная Гришечкина, которая младше него на 26 лет, накануне свадьбы разорвала отношения. Бичарова вышла замуж за бизнесмена по имени Равиль, с которым уже состояла в браке некоторое время, однако пара развелась.

Общество,Вячеслав Гришечкин,
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