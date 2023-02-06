Актер Вячеслав Гришечкин госпитализирован

Вячеслав Гришечкин в беседе с mk.ru сообщил, что попал в больницу. Медики заподозрили у актера инфаркт.
«Я, к сожалению, увлекся своей терапией – она не помогла мне. Так получилось, что в итоге в область левого легкого мне поставили стент, и я почти 15 дней пробыл в больнице», — рассказал Гришечкин.
По словам артиста, он тяжело переживал расставание с продюсером Дианой Бичаровой.
Возлюбленная Гришечкина, которая младше него на 26 лет, накануне свадьбы разорвала отношения. Бичарова вышла замуж за бизнесмена по имени Равиль, с которым уже состояла в браке некоторое время, однако пара развелась.