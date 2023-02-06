В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

В России предложили сажать коллекторов на 10 лет за угрозы в отношении должников

Газета.Ruиещё 4

В парламентском комитете по госстроительству и законодательству на заседании порекомендовали Государственной думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников, сообщает РИА Новости.

В России предложили сажать коллекторов на 10 лет за угрозы должникам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глава думского комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор законопроекта Василий Пискарев пояснил, что угрозы и насилие следует оценивать как общественно опасное деяние, а за таковые в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, причем отягчающим обстоятельством является совершение этого преступления группой лиц.

Создатели законопроекта также предлагают отдельно внести наказание за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должников коллекторами: штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. или зарплата или иной доход осужденного за период до трех лет или принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Для группы лиц срок заключения может быть удвоен.

Общество,Василий Пискарев,Конституционный комитет Госдумы,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители