В России предложили сажать коллекторов на 10 лет за угрозы должникам

В парламентском комитете по госстроительству и законодательству на заседании порекомендовали Государственной думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников, сообщает РИА Новости.

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Глава думского комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор законопроекта Василий Пискарев пояснил, что угрозы и насилие следует оценивать как общественно опасное деяние, а за таковые в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, причем отягчающим обстоятельством является совершение этого преступления группой лиц.