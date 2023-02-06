В России предложили сажать коллекторов на 10 лет за угрозы должникам

В парламентском комитете по госстроительству и законодательству на заседании порекомендовали Государственной думе принять во втором чтении законопроект об ответственности до 10 лет лишения свободы для коллекторов за насилие или угрозы его применения в отношении должников, сообщает РИА Новости.
Глава думского комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции и соавтор законопроекта Василий Пискарев пояснил, что угрозы и насилие следует оценивать как общественно опасное деяние, а за таковые в УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, причем отягчающим обстоятельством является совершение этого преступления группой лиц.
Создатели законопроекта также предлагают отдельно внести наказание за распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должников коллекторами: штраф в размере от 300 до 500 тыс. руб. или зарплата или иной доход осужденного за период до трех лет или принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Для группы лиц срок заключения может быть удвоен.