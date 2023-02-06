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21 минуту назад

Uriah Heep отменили концерты в России

Газета.Ru

Британская рок-группа Uriah Heep отменила запланированный концертный тур в России. На то, что концерт отменен в Екатеринбурге, обратило внимание издание Ura.ru.

Музыканты планировали выступить в ККТ «Космос» 13 апреля.

«Концерт Uriah Heep в Екатеринбурге отменен. По поводу возврата средств за билеты обращайтесь к билетному оператору, у которого были приобретены билеты», — сообщили представители концертной площадки.

На странице тура в социальной сети «ВКонтакте» говорится об отмене всей российской ветки гастролей рокеров, которые должны были выступить во Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге.

Uriah Heep должны были отправиться в юбилейный тур по России 50-летия карьеры еще в 2020 году. Тогда гастроли перенесли из-за коронавирусных ограничений. В марте 2022 года рокеры заявили, что переносят свои концерты на весну 2023 года.

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