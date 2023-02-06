В АТОР ответили на вопрос о россиянах в зоне землетрясения в Турции

Ломидзе рассказала, что землетрясение не затронуло туристические районы, оно произошло далеко от них.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали 440 и погибли 76 человек, в Сирии погибли более 50.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.