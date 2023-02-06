В АТОР ответили на вопрос о россиянах в зоне землетрясения в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что организованных туристов из РФ не было в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС.
Ломидзе рассказала, что землетрясение не затронуло туристические районы, оно произошло далеко от них.
В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).
По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали 440 и погибли 76 человек, в Сирии погибли более 50.
Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.
Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где находятся эти дома, начались поисково-спасательные работы.