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1 час назад

В АТОР ответили на вопрос о россиянах в зоне землетрясения в Турции

Мария Иванова

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что организованных туристов из РФ не было в зоне землетрясения в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

В АТОР ответили на вопрос о россиянах в зоне землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ломидзе рассказала, что землетрясение не затронуло туристические районы, оно произошло далеко от них.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали 440 и погибли 76 человек, в Сирии погибли более 50.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.

Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где находятся эти дома, начались поисково-спасательные работы.

Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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