В России призвали упростить разделение ежегодного отпуска

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением упростить разделение ежегодного оплачиваемого отпуска, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо. Автор инициативы напомнил, что 28-дневный отдых можно разделять лишь таким образом, чтобы одна его часть была не менее двух недель.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части отмены нормы об обязательном наличии 14-дневного периода отпуска при его разделении», — сказано в обращении.

По мнению Орлова, ныне действующая норма может быть обременительна как для работодателя, у которого могут возникнуть проблемы с ротацией персонала, так и для самого работника, для которого более предпочтительным вариантом может быть разделение отпуска, на четыре периода по семь календарных дней.