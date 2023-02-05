Стало известно, кто может заменить Инну Чурикову в спектаклях "Ленкома"

"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится", — поделился размышлениями Варшавер.