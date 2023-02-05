Стало известно, кто может заменить Инну Чурикову в спектаклях "Ленкома"

Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер рассказал, кто может заменить Инну Чурикову в постановках. В комментарии "АиФ" в качестве кандидаток он назвал народных артисток России Татьяну Васильеву и Марию Миронову.
"Есть мысли, что это может быть Маша Миронова. Мы это уже обсуждали. Но последнее слово должен сказать режиссер. Сегодня выбор актрис очень беден, к сожалению. Может быть, еще Татьяна Васильева может сыграть роли Чуриковой — если тут по здоровью все сложится", — поделился размышлениями Варшавер.
Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января на 80-м году жизни. Она работала в "Ленкоме" с 1975 года. После прощания в храме Христа Спасителя в Москве актрису похоронили на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что гримерку Инны Чуриковой в "Ленкоме" сделают мемориальным местом.