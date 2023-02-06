На северо-западе России на этой неделе прогнозируют "температурные качели"

Морозная погода в нескольких регионах северо-запада России сменится оттепелью в середине этой недели, а к выходным вновь немного похолодает. "Температурные качели" ожидаются на северо-западе и в начале следующей недели, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос" и в региональных метеослужбах.

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"Относительно комфортная, хоть и ветреная погода, продержится на северо-западе еще сутки. Уже в среду и четверг на характер погоды будет оказывать влияние атлантический циклон. Температура повысится до положительных значений, пройдут небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. Однако уже в конце недели температура вновь понизится, придет относительно холодный воздух, температурный режим вернется к климатической норме. В дневные часы это минус 4-6 градусов, по ночам - до минус 8-10 градусов. Уже на следующей неделе вновь ожидаются положительные значения, такие "температурные качели", - сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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По его данным, в Санкт-Петербурге во вторник - минус 1-3 градуса, по ночам - до минус 5 градусов. В среду и в четверг днем и ночью - от 0 до плюс 3 градусов, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. В пятницу, субботу и воскресенье петербуржцев "ждет замечательная погода без существенных осадков: в пятницу - от 0 до минус 2 градусов, в выходные - днем минус 4-6 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 7-8".

Калининградская область будет находиться под влиянием зоны повышенного давления и относительно холодной массы воздуха, сообщил ТАСС начальник отдела гидрометеорологического обеспечения территориального гидрометцентра Игорь Гуйван. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни по региону ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный с "поворотом" на юго-запад, в отдельные дни - 8-12 м/с. Температура ночью - минус 1-5 градусов, днем - 0 - плюс 5 градусов. Метеозависимым людям рекомендовано обратить внимание на ожидаемое высокое атмосферное давление.

Архангельская область также будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления в начале недели. По данным Севгидромета, температура составит минус 7-12 градусов, при прояснениях до минус 22. С середины недели область попадет в более теплую воздушную массу, усилится ветер, а температура будет повышаться. В Ненецком автономном округе в начале недели облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, туман, на западе округа - изморозь. Температура - минус 11 - минус 16 градусов, на побережье местами минус 4 - минус 9, ночью при прояснениях - до 25 градусов мороза.

В Новгородской области облачно. По данным Новгородского гидрометцентра, температура ночью будет колебаться от минус 2 до минус 7 градусов, днем от минус 1 до минус 5 градусов. Чуть теплее в соседней Псковской области, по данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", минувшей ночью температура по региону опустилась до минус 12 градусов, но уже днем потеплело до нуля. Примерно такая погода продержится до конца недели: ночные температуры будут колебаться около минус 5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до нуля. Со следующей недели метеорологи прогнозируют небольшое потепление и ожидают, что столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов.

О погоде в других регионах

В Карелии прогнозируется постепенное потепление, гололедица и небольшие снегопады. По данным республиканского ЦГМС, в начале недели по ночам ожидается до минус 14 градусов, местами - до минус 18, днем столбик термометра поднимется до минус 3-8 градусов, со вторника потеплеет до плюс 1.

В Мурманской области 20-градусные морозы, которые господствовали в регионе всю прошлую неделю, в понедельник начнут отступать. Ожидается постепенное повышение температуры воздуха, в дневные часы до минус 3 - минус 8 градусов. Временами возможен снег. На побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море - порывистый ветер до 20 м/с.

"В Республике Коми будет неустойчивая погода, с температурными перепадами от морозов к теплу, и обратно. В середине недели испортит погоду североатлантический циклон, но он быстро пройдет. Атмосферные фронты принесут снег, на Крайнем Севере - метели с усилением ветра до 15-20 м/с, пик непогоды придется на четверг. Температура ночью составит минус 4 - минус 9 градусов, днем - минус 1- минус 6 градусов. К выходным вновь ожидаются небольшие морозы", - рассказала ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.