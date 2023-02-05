Миллиардер предложил россиянам провести отпуск в Сысерти вместо Кипра

Мы с Командой в свою очередь приглашаем в гости самого Игоря (Рыбакова. — NEWS.ru). Земля уральская предпринимателей любила и любит. Тем более что сам Рыбаков наш земляк — из Магнитогорска и в своей жизни не один завод построил, — написали на странице агентства во «ВКонтакте».