«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная» россиянка Елена Максимова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о том, как проходил конкурс. Победительница отметила, что к участницам из России было хорошее отношение.

Фото: Соцсети Соцсети

5 февраля стало известно, что победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» стала уроженка Удмуртии Елена Максимова. Представительница России завоевала этот титул впервые за историю конкурса.

Максимова сообщила, что не ожидала победы в конкурсе.

«Как такое можно ожидать», — добавила она.

Также победительница «Миссис Вселенная» рассказала, что конкурс состоял из нескольких этапов.

«Был форум "Домашнее насилие", выход в национальном костюме и в вечернем платье», — поделилась девушка.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что пока не готова второй раз участвовать в конкурсе международного уровня.

«Надо немного отдохнуть», — заключила завоевавшая титул россиянка.