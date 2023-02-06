«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная» россиянка Елена Максимова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о том, как проходил конкурс. Победительница отметила, что к участницам из России было хорошее отношение.
5 февраля стало известно, что победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» стала уроженка Удмуртии Елена Максимова. Представительница России завоевала этот титул впервые за историю конкурса.
Максимова сообщила, что не ожидала победы в конкурсе.
«Как такое можно ожидать», — добавила она.
Также победительница «Миссис Вселенная» рассказала, что конкурс состоял из нескольких этапов.
«Был форум "Домашнее насилие", выход в национальном костюме и в вечернем платье», — поделилась девушка.
При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что пока не готова второй раз участвовать в конкурсе международного уровня.
«Надо немного отдохнуть», — заключила завоевавшая титул россиянка.
Елена Максимова родилась в Удмуртии. Девушка владеет сетью языковых центров в Ижевске. Победительница международного конкурса воспитывает двоих детей, а также любит путешествовать. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия — Вселенная».