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1 час назад

«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе

Lenta.ruиещё 27

Завоевавшая титул «Миссис Вселенная» россиянка Елена Максимова в разговоре с «Лентой.ру» рассказала о том, как проходил конкурс. Победительница отметила, что к участницам из России было хорошее отношение.

«Миссис Вселенная» рассказала об отношении к россиянкам на конкурсе
Фото: СоцсетиСоцсети

5 февраля стало известно, что победительницей международного конкурса «Миссис Вселенная» стала уроженка Удмуртии Елена Максимова. Представительница России завоевала этот титул впервые за историю конкурса.

Максимова сообщила, что не ожидала победы в конкурсе.

«Как такое можно ожидать», — добавила она.

Также победительница «Миссис Вселенная» рассказала, что конкурс состоял из нескольких этапов.

«Был форум "Домашнее насилие", выход в национальном костюме и в вечернем платье», — поделилась девушка.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что пока не готова второй раз участвовать в конкурсе международного уровня.

«Надо немного отдохнуть», — заключила завоевавшая титул россиянка.

Елена Максимова родилась в Удмуртии. Девушка владеет сетью языковых центров в Ижевске. Победительница международного конкурса воспитывает двоих детей, а также любит путешествовать. В 2021 году она стала второй «вице-миссис Россия — Вселенная».

Общество,Елена Максимова,
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