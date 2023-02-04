Бабкина связала новые санкции Канады с «борьбой Запада со всем русским»

"Все, чем я занимаюсь на протяжении своей жизни, - это концертная деятельность за Россию, а не за Канаду. Поэтому попадание в этот список никак на мне не отразится, и уж тем более я не собираюсь предпринимать по этому поводу никаких действий", - добавила певица, отметив, что гордится тем, что живет в России.