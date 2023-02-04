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1 час назад

Бабкина назвала новые санкции Канады в отношении россиян борьбой Запада со всем русским

ТАСС

Решение Канады ввести новые санкции в отношении россиян связано с борьбой Запада со всем русским. Такое мнение высказала в субботу ТАСС народная артистка России Надежда Бабкина, попавшая в санкционный список.

Бабкина связала новые санкции Канады с «борьбой Запада со всем русским»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц из РФ. В частности, в список попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн, артисты Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.

"Это решение я связываю с борьбой Запада со всем русским, с агрессией, которая обрушилась на нашу страну. Но агрессия - это путь в пропасть, - сказала Бабкина. - Люди, чьи фамилии составляют этот список, посвятили жизнь служению искусству, созиданию".

Артистка считает, что решение о введении санкций принято "от бессилия".

"Все, чем я занимаюсь на протяжении своей жизни, - это концертная деятельность за Россию, а не за Канаду. Поэтому попадание в этот список никак на мне не отразится, и уж тем более я не собираюсь предпринимать по этому поводу никаких действий", - добавила певица, отметив, что гордится тем, что живет в России.

Общество,Олег Газманов,Ирина Аллегрова,Надежда Бабкина,Сергей Брилев,Татьяна Миткова,Михаил Боярский,Полина Гагарина,Николай Басков,Александр Хинштейн,Госдума,
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