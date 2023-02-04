Газманов прокомментировал попадание в санкционный список Канады

Народный артист РФ Олег Газманов прокомментировал санкции, введенные против него Канадой. Его слова передает ТАСС.
«В ближайшие годы в Канаду не собирался», - сказал Газманов.
Он отметил, что не имеет счетов или недвижимости в данной стране и не собирался ее посещать «в ближайшие годы». Последний раз Газманов ездил в страну кленового листа, когда там проходила зимняя Олимпиада 2010 года.
В пятницу Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц из РФ.
В список попали журналисты Сергей Брилев, Татьяна Миткова, депутат Госдумы Александр Хинштейн. В среде артистов запретительным мерам подверглись Олег Газманов, Николай Басков, Полина Гагарина, Михаил Боярский, Надежда Бабкина, Ирина Аллегрова.
Ранее Газманов не исключил, что возьмет в руки автомат, если возникнет такая необходимость.