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27 минут назад

Кадыров опубликовал обращение к покойному отцу

Газета.Ruиещё 3

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале архивное видео первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и написал обращение к нему.

"Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой еще тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов. И это твоя великая заслуга перед всей страной", - написал политик.

Он подчеркнул, что Ахмат-Каджи Кадыров оставил большое наследие, которое потомки должны сохранить и приумножить, и все, что потребуется на этом пути, - "сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными".

Кадыров назвал себя пехотинцем Путина

В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмат-Хаджи Кадырова главой администрации Чечни. 9 мая 2004 года политик погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном: под гостевой трибуной, где находился Кадыров во время празднования Дня Победы, сработало взрывное устройство.

После гибели отца Кадыров был назначен первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики. В 2007 году он стал временно исполняющим обязанности президента Чечни, а затем и президентом.

Общество,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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