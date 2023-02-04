Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале архивное видео первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, где он обещает закончить войну, и написал обращение к нему.
"Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой еще тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов. И это твоя великая заслуга перед всей страной", - написал политик.
Он подчеркнул, что Ахмат-Каджи Кадыров оставил большое наследие, которое потомки должны сохранить и приумножить, и все, что потребуется на этом пути, - "сохранить мир, обычаи и культуру, быть едиными, богобоязненными, преданными".
В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Ахмат-Хаджи Кадырова главой администрации Чечни. 9 мая 2004 года политик погиб в результате теракта на стадионе "Динамо" в Грозном: под гостевой трибуной, где находился Кадыров во время празднования Дня Победы, сработало взрывное устройство.
После гибели отца Кадыров был назначен первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики. В 2007 году он стал временно исполняющим обязанности президента Чечни, а затем и президентом.