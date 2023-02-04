"Как ты и обещал, ты закончил эту войну. Она была закончена тобой еще тогда, когда ты озвучил правду. Она была закончена тобой, когда ты первый смело выступил против фальшивых идеологов. И это твоя великая заслуга перед всей страной", - написал политик.