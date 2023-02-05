Часть россиян призвали готовиться к опасной погоде

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11 минут назад

Вильфанд заявил, что юг России в ближайшие дни ожидает опасная погода

ТАССиещё 2

Сильные осадки, ветер и метели ожидают Южный и Северо-Кавказский федеральные округа в ближайшие дни. В Новороссийске ветер будет достигать ураганных 33 м/с, а заниматься горнолыжным спортом в горах Краснодарского края будет крайне опасно, сообщил ТАСС в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Фото: ТАССТАСС

"Южный и Северо-Кавказский федеральные округа будут очень опасными регионами в ближайшие дни. В Крыму прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с, в Ростовской области - тоже сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега, усиление ветра до 20-23 м/с, в Краснодарском крае - сильный дождь, снег, мокрый снег, во вторник они станут сильными, на проводах, ветвях деревьев будут ледышки. В Калмыкии, Астраханской области будут сильные осадки и метели при ветре до 20 м/с. Такая неблагоприятная погода ожидает и республики Северного Кавказа", - сообщил он.

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По словам Вильфанда, в Новороссийске ветер будет усиливаться до 33 м/с в ближайшие дни.

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"Это будет так называемая новороссийская бора. Она появляется при ветре восточной фазы - воздушные массы переваливаются через горный хребет и обрушиваются на Новороссийск", - сказал он.

Метеоролог объяснил, что причиной такой непогоды является столкновение теплого южного воздуха с холодными массами, которые будет приносить антициклон.

"Прошлым летом такая ситуация встречалась часто, поэтому были мощные ливни и прочие негативные события. Сейчас повторение ситуации", - отметил он.

Кроме того, в первой половине недели будут очень неблагоприятные условия для занятий горнолыжным спортом в горах Краснодарского края, однако в последующем сильные осадки принесут пользу.

"Хочу напомнить, что Олимпиада в Сочи начиналась именно 6 февраля, потому что в этом регионе даже в середине января не так часто открывается горнолыжный сезон. Сейчас не все трассы открыты еще, но после этих снегопадов будут работать все они", - рассказал он.

Общество,Роман Вильфанд,
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