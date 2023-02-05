Часть россиян призвали готовиться к опасной погоде

"Южный и Северо-Кавказский федеральные округа будут очень опасными регионами в ближайшие дни. В Крыму прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, усиление ветра до 25-30 м/с, в Ростовской области - тоже сильные осадки, гололедные отложения, налипание мокрого снега, усиление ветра до 20-23 м/с, в Краснодарском крае - сильный дождь, снег, мокрый снег, во вторник они станут сильными, на проводах, ветвях деревьев будут ледышки. В Калмыкии, Астраханской области будут сильные осадки и метели при ветре до 20 м/с. Такая неблагоприятная погода ожидает и республики Северного Кавказа", - сообщил он.