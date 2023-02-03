В Калмыкии объявили экстренное предупреждение из-за погодных условий

Экстренное предупреждение объявили с 6 по 9 февраля в Калмыкиии в связи прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике.

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"По данным Калмыцкого ЦГМС, с 6 по 9 февраля на территории республики ожидается ухудшение погодных условий с понижением температуры воздуха. Ожидается снег, метель, в отдельных районах сильный снег, усиление ветра с порывами до 20 м/с. На автодорогах - гололедица, снежный накат", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ожидается, что температура воздуха в ночные часы составит от 5 до 15 градусов мороза. В дневные часы - от 1 до 6 градусов мороза.