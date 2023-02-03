Назаров даст серию концертов в Израиле

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга актриса Ольга Васильева, которых в январе уволили из МХТ им. А. П. Чехова за антироссийские высказывания, уехали в Израиль, где у них запланирована серия концертов.

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Как передаёт сайт журнала «StarHit», их первое выступление состоится 19 марта в Нетании. К слову, у пары расписан весь следующий месяц.

«Прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова, а также шлягеры на русском и французском языках», – написано на афише.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», 14 января стало известно, что Назарова уволили из МХТ имени Чехова. Соответствующий приказ подписал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.