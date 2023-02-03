Назаров даст серию концертов в Израиле

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга актриса Ольга Васильева, которых в январе уволили из МХТ им. А. П. Чехова за антироссийские высказывания, уехали в Израиль, где у них запланирована серия концертов.
Как передаёт сайт журнала «StarHit», их первое выступление состоится 19 марта в Нетании. К слову, у пары расписан весь следующий месяц.
«Прозвучат авторские романсы, стихи и басни Дмитрия Назарова, а также шлягеры на русском и французском языках», – написано на афише.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», 14 января стало известно, что Назарова уволили из МХТ имени Чехова. Соответствующий приказ подписал художественный руководитель МХТ Константин Хабенский.
Причиной увольнения стали публичные высказывания артиста относительно спецоперации на Украине и его антироссийские настроения. Супругу артиста уволили вслед за ним, так как Васильева также не скрывает свою антироссийскую позицию.