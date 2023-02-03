Минюст расширил список иноагентов

Министерство юстиции расширило список иностранных агентов, добавив в него пять человек, в том числе видеоблогера Николая Соболева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Реестр пополнили Соболев, политолог и координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, телеведущий Александр Макашенец, авторы книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева и Екатерина Дудко. В качестве даты внесения их в список стоит 3 февраля.

«Высказывался против граждан Российской Федерации и специальной военной операции, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами», — указано в качестве причин внесения Соболева в перечень.

Прокашеву и Дудко обвиняют в получении поддержки от иностранных источников и пропагандировании ЛГБТ-отношений.

Мезерин попал в список из-за организации и участия в иностранных публичных мероприятиях, выступлений в качестве эксперта и респондента на информационных площадках, предоставленных зарубежными структурами, и призывов к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.