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48 минут назад

Стали известны правила написания русских матерных слов

Мослента

О правилах написания русских матерных слов «Мосленте» стало известно из беседы с лингвистом, доктором филологический наук, профессором и заведующим лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максимом Кронгаузом.

Стали известны правила написания русских матерных слов
Фото: МослентаМослента

«Вопрос о том, как правильно писать матерные слова — весьма увлекательная история. Если честно, он довольно бессмысленный, потому что мат не кодифицирован. Не существует правильного или неправильного его написания», — заявил ученый.

Несмотря на это, споры о слитном или раздельном написании матерных корней и предлогов в сети происходят постоянно, заметил он.

Ранее известная танцовщица, ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова рассказала о методах обучения в балетных школах. Из общеобразовательных предметов там, как правило, преподают только русский язык и математику.

Общество,Кристина Кретова,Максим Кронгауз,ВШЭ,
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