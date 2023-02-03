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1 час назад

Желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике

Lenta.ru

Россияне, желающие получить гражданство Эстонии, оказались в тупике из-за эстонских законов и проблем в работе посольства. Об этом сообщает ERR.

Желающие получить гражданство Эстонии россияне оказались в тупике
Фото: ТАССТАСС

Поскольку Эстония не допускает двойного гражданства, перед его получением необходимо отказаться от российского. Но россияне, живущие в прибалтийской республике, не могут этого сделать: российское посольство временно не обрабатывает отказы. В этом представители дипмиссии обвинили эстонские власти.

«К сожалению, решения нет. В Эстонии разрешено только одно гражданство. Мы не можем дать человеку гражданство при наличии гражданства другого государства, а освободить от гражданства может только страна, гражданином которой он является», — заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

Отмечается, что уже известен один случай, когда срок действия паспорта гражданина России, проживающего в Эстонии, заканчивался, но подать на эстонское гражданство он не смог. При этом в министерстве внутренних дел подчеркивают, что из-за просроченного паспорта высылать из страны не будут.

Ранее стало известно, что 7 февраля Россию покинет посол Эстонии Маргус Лайдре. В это же время из республики уедет российский посол Владимир Липаев.

Общество,Маргус Лайдре,Владимир Липаев,
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