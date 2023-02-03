Малышева назвала самый недооцененный россиянами продукт

Самым недооцененным продуктом среди россиян является чечевица, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус. Они уточнили, что россияне обычно предпочитают простые углеводы в виде хлеба и макарон, но при этом незаслуженно обделяют вниманием бобовые. При этом именно чечевица является «продуктом номер один» в плане содержания полезной для организма грубой клетчатки, пояснили эксперты.

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По словам врачей, в 100 граммах чечевицы содержится три суточные нормы грубого пищевого волокна. Они уточнили, что чечевица, попадая в желудок, набухает и впитывает все шлаки, помогая выводить из организма токсины, а также препятствую всасыванию холестерина.