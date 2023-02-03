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16 минут назад

Малышева назвала самый недооцененный россиянами продукт

News.ru

Самым недооцененным продуктом среди россиян является чечевица, рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале телеведущая Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус. Они уточнили, что россияне обычно предпочитают простые углеводы в виде хлеба и макарон, но при этом незаслуженно обделяют вниманием бобовые. При этом именно чечевица является «продуктом номер один» в плане содержания полезной для организма грубой клетчатки, пояснили эксперты.

Малышева назвала самый недооцененный россиянами продукт
Фото: ТАССТАСС

По словам врачей, в 100 граммах чечевицы содержится три суточные нормы грубого пищевого волокна. Они уточнили, что чечевица, попадая в желудок, набухает и впитывает все шлаки, помогая выводить из организма токсины, а также препятствую всасыванию холестерина.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что каша из чечевицы поможет укрепить женское здоровье. Она отметила, что в чечевице содержатся фитоэстрогены, которые препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и появлению морщин. Эксперт рекомендует выбирать красную чечевицу из-за большого содержания антоцианов и биофлавоноидов: они не только защищают клетки от разрушения, но и препятствуют развитию рака. Она также посоветовала включить в рацион кашу из этого продукта женщинам в период менопаузы, так как чечевица влияет на состояние нервной системы и даже может успокаивать организм.

Общество,Андрей Продеус,Елена Соломатина,Елена Малышева,Первый канал,
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