Студенты вузов РФ с 1 сентября начнут изучать цели СВО

"Начало специальной военной операции на Украине. Санкционное давление стран Запада на Россию, попытки ее изоляции от остального мира. Цели специальной военной операции. Вхождение в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области", – указано в документе.

Проект утвержден 2 февраля, однако соответствующее обучение будет происходить с 1 сентября этого года. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что документ включает содержательный минимум, который должен усвоить каждый студент.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки РФ утвердило концепцию преподавания истории в вузах, которая охватывает период до 2022 года. В курс в том числе войдет отраслевая, региональная и всемирная история. С 1 сентября текущего года изучение истории в высших учебных заведениях России станет обязательным, на этот предмет будет отводиться не менее 144 часов.