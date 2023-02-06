Как оплачивается больничный в 2023: расчет и сроки оплаты

Не все работники оформляют больничный лист, когда заболевают, а вместо этого продолжают ходить на работу. И совершенно зря! Ведь каждый заболевший создает большую угрозу для окружающих. Причем многие не берут больничный не только из-за того, что это не приветствуется в компании, но и потому, что думают, что эти дни не будут оплачены.
«Рамблер» разобрался во всех нюансах: кому и какие выплаты полагаются и как это происходят.
Все, что касается оформления больничных листов и назначения выплат по ним, регулируется законодательно. Необходимые нормы прописаны в следующих документах:
Законом предусмотрены ситуации, в которых работник имеет право оформит больничный лист. К ним относятся:
На оформление больничного листа имеют право:
Максимальный срок, на который может быть оформлен больничный лист, составляет 15 календарных дней. Решение о продлении свыше указанного срока принимает врачебная комиссия. Продлить больничный можно вплоть до 10 месяцев с даты открытия больничного листа.
Минимальный размер выплат зависит от величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц, это значит, что минимальная выплата по больничному листу будет равняться 533 рублям 98 копейкам в день. Формула вычисления следующая: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней. В каждом субъекте РФ также существуют региональные коэффициенты, на которые умножается сумма выплат.
Максимальный размер выплат по больничному листу в 2023 году вырос до 2736 рублей 99 копеек в день. В 2022 году максимум, на который мог рассчитывать работник, равнялся 2572 рублям 60 копейкам.
Чтобы вычислить сумму выплат за один день, которая вам положена по больничному листу, нужно средний заработок за два года разделить на 24 месяца и умножить на 730 дней, а затем умножить на процент, положенный за общий стаж.
На размер выплат влияет стаж работы:
Правом оформлять больничные листы имеют врачи, стоматологи и фельдшеры, работающие исключительно в медицинских организациях: больницах, поликлиниках, частных клиниках. Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) можно выписать в первый или последний день болезни. Если вы обратились к врачу вечером после рабочего дня, вы можете оформить больничный со следующего дня.
Для оформления листка временной нетрудоспособности понадобятся следующие документы:
Вся информация о больничном листе будет доступна в личном кабинете на портале «Госуслуги».