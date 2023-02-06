Как оплачивается больничный в 2023: расчет и сроки оплаты

Не все работники оформляют больничный лист, когда заболевают, а вместо этого продолжают ходить на работу. И совершенно зря! Ведь каждый заболевший создает большую угрозу для окружающих. Причем многие не берут больничный не только из-за того, что это не приветствуется в компании, но и потому, что думают, что эти дни не будут оплачены.

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«Рамблер» разобрался во всех нюансах: кому и какие выплаты полагаются и как это происходят.

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Что говорит закон

Все, что касается оформления больничных листов и назначения выплат по ним, регулируется законодательно. Необходимые нормы прописаны в следующих документах:

ФЗ № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа и выдачи листков нетрудоспособности в форме документа на бумажном носителе в случаях, установленных законодательством РФ;

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

В каких случаях оформляется больничный лист

Законом предусмотрены ситуации, в которых работник имеет право оформит больничный лист. К ним относятся:

заболевания, травмы, отравления;

уход за больным членом семьи;

лечение в санаторно-курортных организациях;

протезирование в стационаре;

карантин;

беременность и роды.

На оформление больничного листа имеют право:

Сотрудники, работающие по трудовым договорам, а также руководители, являющиеся единственными участниками юридического лица;

государственные и муниципальные служащие;

лица, замещающие государственные должности РФ, а также муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе;

священнослужители;

члены производственного кооператива, принимающие личное трудовое участие в его деятельности;

адвокаты;

осужденные, привлеченные к оплачиваемому труду;

гражданам, которые заболели или получили травму в течение 30 дней после увольнения и не устроились на новую работу;

граждане, которые подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

иностранные граждане и лица без гражданства, которые имеют право на пособие по временной нетрудоспособности из-за несчастного случая на производстве (или профессионального заболевания).

Максимальный срок, на который может быть оформлен больничный лист, составляет 15 календарных дней. Решение о продлении свыше указанного срока принимает врачебная комиссия. Продлить больничный можно вплоть до 10 месяцев с даты открытия больничного листа.

От чего зависит размер выплат по больничному листу

Минимальный размер выплат зависит от величины минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц, это значит, что минимальная выплата по больничному листу будет равняться 533 рублям 98 копейкам в день. Формула вычисления следующая: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней. В каждом субъекте РФ также существуют региональные коэффициенты, на которые умножается сумма выплат.

Максимальный размер выплат по больничному листу в 2023 году вырос до 2736 рублей 99 копеек в день. В 2022 году максимум, на который мог рассчитывать работник, равнялся 2572 рублям 60 копейкам.

Чтобы вычислить сумму выплат за один день, которая вам положена по больничному листу, нужно средний заработок за два года разделить на 24 месяца и умножить на 730 дней, а затем умножить на процент, положенный за общий стаж.

На размер выплат влияет стаж работы:

стаж до 5 лет – 60 % среднего заработка;

стаж от 5 до 8 лет – 80 % среднего заработка;

стаж 8 и более лет – 100 % среднего заработка.

Как оформляется больничный лист

Правом оформлять больничные листы имеют врачи, стоматологи и фельдшеры, работающие исключительно в медицинских организациях: больницах, поликлиниках, частных клиниках. Электронный лист нетрудоспособности (ЭЛН) можно выписать в первый или последний день болезни. Если вы обратились к врачу вечером после рабочего дня, вы можете оформить больничный со следующего дня.

Для оформления листка временной нетрудоспособности понадобятся следующие документы:

паспорт,

СНИЛС,

ИНН.