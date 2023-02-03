Внук де Голля восхитился патриотизмом и верой россиян

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в ходе торжественных мероприятий в Волгограде высказал свое восхищение патриотизмом и единением русского народа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пьер де Голль принял участие в празднованиях 80-летия победы в Сталинградской битве, которые прошли 1 и 2 февраля в Волгограде. Он также посетил сегодня музей-панораму «Сталинградская битва».

По слова внука бывшего президента Франции, он приехал отдать дань памяти уважения защитникам Сталинграда. Де Голль напомнил, что в Париже в честь города названа одна из станций метро и европейцы помнят об этой битве, ставшей переломной.

«Меня особо впечатляет патриотизм и вера русского народа. На Западе, особенно в странах НАТО, стараются принизить образ России. И передают факты противоположным образом. Чем больше они дискриминируют образ, тем больше я ощущаю сплоченность русского народа и его единение. Это меня сильно впечатляет», - заявил де Голль.

Он выразил сожаление по поводу того, что у европейцев нет такого же патриотизма и единения.

По словам Пьера де Голля, он очень надеется на потепление в отношениях между Россией и Францией, у которых долгая история дружбы.

«Это вопрос здравого смысла», - подчеркнул француз.