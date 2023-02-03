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10 минут назад

В регионе России бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

Lenta.ruиещё 1

В Брянской области бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В регионе РФ бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению властей российского региона, такой режим будет действовать до особого распоряжения.

«Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз. Информация об отмене террористической опасности будет доведена дополнительно», — сообщили в правительстве Брянской области.

20 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В восьми расположенных рядом с Украиной регионах действует средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. В остальных субъектах действует режим базовой готовности.

Общество,Владимир Путин,
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