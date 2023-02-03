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23 минуты назад

Число заболевших COVID-19 в России за сутки приближается к 10 000

Российская Газета

За последние сутки выявлено 9670 новых случаев COVID-19, это на 4% больше, чем днем ранее, - об этом сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, по-прежнему доминирует штамм "Омикрон", но также обнаружен второй случай заражения новым вариантом "Кракен".

Число заболевших COVID-19 в России за сутки приближается к 10 000
Фото: ТАССТАСС

Поскольку оба случая обнаружения "Кракена" произошли вдали от крупных городов и международных аэропортов (в Пензе и Тыве), и в силу его высокой заразности, можно предположить, что новый вариант уже активно распространяется по стране.

Хорошая новость в том, что, по опыту зарубежных стран, где "Кракен" появился раньше, болеют, заразившись им, не тяжелее по сравнению с исходным "Омикроном". Тем не менее, коронавирус по-прежнему представляет угрозу для пожилых людей, хронически больных и ослабленных пациентов.

Количество госпитализаций за сутки составило 1 065 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%. Увеличение количества госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в 12 регионах.

Выздоровело за сутки 6 311 человек, или на 4,8% больше в сравнении с 2 февраля 2023 года.

По данным оперштаба, от последствий COVID-19 умерло за сутки 46 человек.

Общество,Роспотребнадзор,
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