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21 минуту назад

Первый город России ограничил выезд чиновников за границу

Lenta.ru

Первый населенный пункт России ограничил выезд чиновников за пределы страны — администрация одного из городов в Оренбургской области, название которого не уточняется, запретила сотрудникам поездки за границу. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал TourDom со ссылкой на собственные источники.

Первый город России ограничил выезд чиновников за границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации инсайдера, несмотря на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии ограничений на выезд за границу для госслужащих, 1 февраля в городской администрации чиновникам под подпись раздали рекомендации.

В документе сотрудников госоргана якобы призвали «воздержаться от поездок за пределы РФ в период нахождения в ежегодных оплачиваемых отпусках, а также в выходные и праздничные дни». Кроме того, у них отобрали загранпаспорта на «временное хранение».

В Кремле заявили об отсутствии запрета выезда чиновников за границу

Ранее в январе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил на законодательном уровне запретить депутатам и чиновникам отпуск за границей во время специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что чиновники и парламентарии ездят на зарубежные курорты, несмотря на тяжелейшие бои на Украине, а некоторые из них посещают недружественные страны.

Общество,Евгений Пригожин,Дмитрий Песков,
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