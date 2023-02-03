Первый город России ограничил выезд чиновников за границу

Первый населенный пункт России ограничил выезд чиновников за пределы страны — администрация одного из городов в Оренбургской области, название которого не уточняется, запретила сотрудникам поездки за границу. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает портал TourDom со ссылкой на собственные источники.

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По информации инсайдера, несмотря на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова об отсутствии ограничений на выезд за границу для госслужащих, 1 февраля в городской администрации чиновникам под подпись раздали рекомендации.

В документе сотрудников госоргана якобы призвали «воздержаться от поездок за пределы РФ в период нахождения в ежегодных оплачиваемых отпусках, а также в выходные и праздничные дни». Кроме того, у них отобрали загранпаспорта на «временное хранение».