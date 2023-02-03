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Стало известно, грозит ли России крупная вспышка вируса «кракен»

Крупная вспышка варианта коронавируса «кракен» в России вряд ли возможна, так как за январь в стране зафиксированы единичные случаи, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил, что существующие в РФ COVID-вакцины защищают от «кракена» в меньшей степени, но делать прививки и носить маски все равно нужно.

Стало известно, грозит ли России крупная вспышка вируса «кракен»
© News.ru

Думаю, что если нам и угрожает вспышка «кракена», то незначительная. У нас за весь январь единичные случаи. В США, где он был довольно распространен, тоже особого роста заболеваемости не было. Какой-то специальной опасности «кракен» не представляет, — подчеркнул Альтштейн.

Ученый добавил, что способность «кракена» эффективно уклоняться от иммунной защиты человека объясняется мутацией, из-за которой на поверхности вируса изменились антигенные детерминанты, и предыдущий иммунитет действует меньше.

Способность «кракена» эффективно уклоняться от иммунной защиты человека объясняется мутацией, из-за которой на поверхности вируса изменились антигенные детерминанты, и предыдущий иммунитет действует меньше. «Кракен» заразен не более остальных вариантов и менее опасен BA.1, давшего огромный рост заболеваемости во всем мире. Вакцина на «кракена» действует меньше, но действует, поэтому делать прививки надо, как и носить маски, — подытожил Альтштейн.

Ранее стало известно, что РФ выявили второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора. Пациент переносит инфекцию в легкой форме. По данным ТАСС, материал для секвенирования был получен из Республики Тыва.

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