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47 минут назад

Turkish Airlines начала принимать платежи с российских карт

Мария Иванова

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines вернула возможность оплаты билетов российскими банковскими картами - как системы «Мир», так и Visa и Mastercard. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на службу поддержки перевозчика.

Собеседники газеты заявили, что оплату с российских карт принимают уже некоторое время. С чем связано это решение, не уточняется.

В службе поддержки предупредили, что иногда в операции могут отказать или отменить билет сразу после списания денег. В таком случае средства вернут в течение двух рабочих дней.

Если оплата не проходит, билет можно приобрести в офисе продаж Turkish Airlines или через агентства.

По данным газеты, оплата на сайте Turkish Airlines возможна даже с карт подсанкционных банков.

В сентябре 2022 года турецкие банки İş Bankası, DenizBank, Ziraat Bank, Vakifbank и Halkbank перестали принимать карты российской платежной системы «Мир».

Перед этим Минфин США предупредил банки третьих стран о санкциях за сотрудничество с российской Национальной системой платежных карт (НСПК).

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ищет альтернативы для российских туристов.

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